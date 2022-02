Uhapšen bivši pomoćnik javnog izvršitelja zbog pronevere novca

Danas pre 2 sata | Beta

Beogradska policija uhapsila je A.C. (33) zbog više pronevera koje je navodno izveo kao pomoćnik jednog javnog izvršitelja, saopšteno je danas.

On je prošle i pretprošle godine neosnovano i protivpravno prenosio sredstva koja su pristizala od dužnika na svoj tekući račun, umesto na račune poverilaca. Kako se navodi u saopštenju policije, uhapšeni je na taj način pribavio protivpravnu imovinsku korist od oko 6,9 miliona dinara. Novac je trošio za lične potrebe. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.