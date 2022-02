Posle kišovitog jutra, očekuje se sunčan dan! Pogledajte kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Mondo pre 45 minuta | Uroš Matejić

Minimalna temperatura od -2°C na jugu Srbije do 4°C u Negotinu i Beogradu, a maksimalna dnevna od 5°C na jugu do 13°C na severu Srbije. U Srbiji naoblačenje koje dolazi sa severa u toku noći ka sredi može uzrokovati kratkotrajnu kišu ili susnežicu ponegde. U sredu toplije i promenljivo oblačno sa ređom pojavom slabe kiše pre podne u centralnim predelima, a zatim svugde suvo, popodne uz postepeno razilaženje oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad