U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni

U Srbiji će sutra nakon maglovitog jutra biti pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 18 stepeni.

Duvaće slab, južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od minus četiri stepena do četiri, a najviša od 12 do 18 stepeni. U Beogradu će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura kretaće se od jedan stepen do četiri, a najviša oko 17 stepeni. U petak ujutru će po kotlinama biti magla, u toku dana pretežno sunčano i osetno toplije. U subotu i nedelju biće pretežno oblačno, hladnije i u subotu uglavnom suvo, a u nedelju ponegde sa