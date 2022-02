Danas maltene prolećni dan, pretežno sunčano i toplo, najviše temperature do 18

RTV pre 2 sata | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji danas ujutru po kotlinama, rečnim dolinama i visoravnima kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo.

Vetar slab, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -4 do 4, najviša od 12 do 18 stepeni. U Novom Sadu ujutru u nižim delovima grada kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 1 do 4, najviša oko 17 stepeni U Srbiji u petak ujutro po kotlinama ponegde magla, u toku dana pretežno sunčano i osetno toplije. U petak uveče u Vojvodini, a u toku noći i u ostalim krajevima naoblačenje, mestimično