"Udar pomerio krevet": Jak zemljotres pogodio sever Italije

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti onlajn

Foto: EMSC Kako javlja EMSC, epicentar je bio na dubini od 15 kilometara.

Pogodio je 25 kilometara od Modene. 🔎 Historical seismicity in #Modena. The colored dots represent the #earthquakes that have stroke the region from 1960 to present [historical data from @ISCseism]: pic.twitter.com/rH1ziEIWsE — EMSC (@LastQuake) February 9, 2022 - Primetno drhtanje, jako se dobro čuje na drugom spratu. Značajno su vibrirali monitor i boca vode - napisao je jedan korisnik 7 kilometra od epicentra. - Tupa buka, a zatim udar koji je pomaknuo krevet -