Mali: "Do 2026. godine - prosečna plata 1.000, a penzija 500 evra"

Beograd -- Ministar finansija Siniša Mali istakao je da je Vlada Republike Srbije posvećena poboljšanju životnog standarda građana.

Dodao je da je plan da do kraja mandata sledeće vlade 2026. godine prosečna plata u Srbiji bude 1.000, a prosečna penzija 500 evra. On je, gostujući na televiziji Pink, napomenuo da su i ove godine, od 1. januara uvećane plate u javnom sektoru u visini od 7 do 8 odsto, penzije po švajcarskoj formuli za 5,5 procenata, a minimalna cena rada za 9,2 odsto. "Svake godine plate rastu. Kada pogledate BDP, jedan element je potrošnja i mi želimo da građani žive što bolje.