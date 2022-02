Sutra oblačno i malo hladnije

Novi magazin pre 3 sata | Beta

U većem delu zemlje sutra će biti oblačno i malo hladnije, samo će na severu Srbije biti sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od minus jedan do sedam, najviša od sedam do deset stepeni, u Negotinskoj Krajini do 14. U Beogradu će, nakon oblačnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano. Najniža temperatura oko četiri, a najviša oko devet stepeni. Prema prognozi za narednih sedam dana, u nedelju na severu i zapadu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde s kišom, na planinama sa snegom. Sledeće sedmice ponovo toplije uz intenzivno topljenje snega na