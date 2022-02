Sunčano i toplo, uveče naoblačenje

Politika pre 1 sat

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, a uveče se predviđa naoblačenje sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni, uveče i u toku noći u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura biće od minus četiri stepena do plus četiri, a najviša od 12 do 17 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, a uveče se predviđa naoblačenje sa slabom kišom. Vetar će biti slab, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od minus dva do četiri, najviša oko 15 stepeni. Pogoršanje biometeorološke situacije nepovoljno će