Sve napetija situacija u Evropi: Uskoro odgovor Rusije!

“Vojna i politička situacija u Evropi je sve napetija, a to nije krivica Rusije”, izjavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu i izrazio uverenje da će Rusija uskoro odgovoriti na predloge SAD i NATO o evropskoj bezbednosti.

Šojgu je tokom sastanka sa britanskim ministrom odbrane Benom Volasom u Moskvi rekao da Rusija ne razume uvek i u potpunosti razloge za eskalaciju napetosti. – Ipak, vidimo da tenzije rastu – naveo je on. Šojgu je dodao da se nada da će tokom sastanka biti moguće razgovarati o “gorućim pitanjima o smanjenju napetosti”. – Kao i naši predlozi za SAD i NATO o osiguravanju bezbednosti u Evropi, koje smo poslali u decembru i dobili odgovore u januaru. Sve je to do sada