Uhapšen italijanski državljanin osumnjičen za krijumčarenje ljudi, u bunkeru prevozio 13 Indijaca

RTS pre 5 minuta

Pregledom teretnog vozila kojim je upravljao osumnjičeni G. C. (1974) prilikom ulaska u Srbiju na graničnom prelazu Vatin, u krovu tovarnog dela otkriven je posebno napravljen bunker u kome se nalazilo trinaest državljana Indije.

Četrdesetosmogodišnji italijanski državljanin G. C. uhapšen je na prelazu Vatin zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.