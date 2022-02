Braća Bo osvojila zlato i bronzu u biatlonu

Sportske.net pre 4 sati | Sportske.net, Beta

Norveški biatlonac Johanes Tines Bo osvojio je danas zlatnu medalju u sprintu na 10 kilometara na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu.

Posle zlata u mešovitoj štafeti, Bo je do najsjajnijeg odličja u pojedinačnoj konkurenciji stigao rezultatom 24 minuta i 0,4 sekunde promašivši samo jednu metu. Srebrnu medalju osvojio je Francuz Kanten Fijon Maje, zlatni u Pekingu na 20 kilometara. On je kroz cilj prošao sa 25,5 sekundi zaostatka za pobednikom. Bronzu je osvojio Johanesov stariji brat, Tarjei Bo sa 38,9 sekundi zaostatka. I on je bio deo mešovite štafete koja u Pekingu osvojila zlato.