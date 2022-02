Porazil pokvarili odlične nastupe Srba, tripl-dabl Jokića, Bogdan i Aleksej u usponu!

Sportske.net pre 3 sata | Sportske.net

Košarkaši Bostona pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Denvera sa 108:102 i tako zabeležili sedmi uzastopni trijumf u NBA ligi, ali i pokvarili još jedno sjajno veče Nikole Jokića.

Srpski košarkaš je ostvario 71. tripl-dabl u karijeri sa 23 poena, 16 skokova i 11 asistencija, ali to nije bilo dovoljno za trijumf Nagetsa. Denver je imao plus 11 u prvoj četvrtini, imao je prednost od devet poena na poluvremenu, ali su Seltiksi drugih 24 minuta dobili sa 57:42. Seltikse je do pobede vodio Džejson Tejtum sa 24 poena, Markus Smart je dodao 22 poena, od čega i dva ključna slobodna bacanja, dok je Robert Vilijams ubacio 15 poena uz 16 skokova. Derik