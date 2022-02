Oproštaj od Srbije: Entoni Godfri objavio poslednji tvit u svojstvu ambasadora SAD u Beogradu (video)

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Foto Dragan Milovanović - Ovo je moj poslednji tvit u svojstvu ambasadora SAD u Srbiji.

Napuštajući američku ambasadru u Srbiji ostavljam nalog mom zameniku DŽonu Ginkelu koji će obavljati dužnosti šefa misije do dolaska novog ambasadora - napisao je Godfri na "Tviteru" i zahvalio svima što su ga pratili. Ovo je moj poslednji tvit u svojstvu ambasadora SAD u Srbiji. Napuštajući @USEmbassySerbia svoj nalog na Tviteru ostavljam mom zameniku Džonu Ginkelu koji će obavljati dužnosti šefa misije do dolaska novog ambasadora. Hvala svima koji ste me pratili