Zbog ovakve reakcije ga ljudi obožavaju: Nikola Jokić je ovako opisao potez kojim je doneo pobedu Denveru

Blic sport pre 3 sata | S. P.

Na Zapadu ništa novo. su, nakon velike drame i ključne blokade , savladali ekipu , 110:109.

Aktuelni MVP susret je završio sa 28 poena, 15 skokova i šest asistencija. , za koju je mladi Hajland rekao da je potez utakmice, Jokić je kratko prokomentarisao: - Bio je to samo dobar blok. Dobar tajming. Nije imao vremena, morao je da šutira, to je to, rekao je Jokić i dodao da nije lako igrati dve utakmice zaredom: - Uvek je teško kad igramo veče za veče. Moramo da putujemo malo duže, ali dobro, pobedili smo, što je najvažnije. Bila je interesantna utakmica,