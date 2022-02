Vučić: Najteža odluka mi je bila - mere fiskalne konsolidacije

RTV pre 8 sati | Tanjug

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da mu je najteža odluka koju je doneo bila ona doneta je 2014. godine o merama fiskalne konsolidacije i naglasio da se pokazalo da je ona bila ispravna. Ocenio je da najviše ljudi vidi da je bio u pravu, jer su javne finansije ozdravile, da Srbija nema fiskalne i monetarne probleme, da je dinar čvrsto vezan za evro po kursu od 2012.

Primetio je i da Srbi kao mantru svake godine ponavljaju kako žive sve lošije, i kaže da to nije tačno i naveo da se to vidi po tome koliko imamo automobila, nekretnina. Naravno ima ljudi koji ne žive lako, i zato se trudimo da dodatno smanjimo nezaposlenost. Mere fiskalne konsolidacije su bile jedna od najtežih odluka, ali je stvar u poverenju, i ljudi vide kada neko radi, brine, da ne radi to što želi da uzme novac za sebe i slično", rekao je Vučić u "Novom