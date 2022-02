Priznao sudu da je pijan tukao taksistu

B92 pre 53 minuta | Tanjug

Muškarac M.R. priznao je danas na saslušanju u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu da je sinoć pijan tukao taksistu na Vračaru.

On je taksistu napao jer je odbio da ga vozi, navodeći pritom da mu je žao što je to uradio. Nakon toga tužilaštvo mu je ukinulo meru zadržavanja i pustilo ga da se brani sa slobode, jer nisu postojali zakonski razlozi za predlaganje pritvora. M.R. je prethodne večeri najpre zadržan u prekršajnom postupku radi trežnjenja, a prema navodima krivične prijave, tereti se za krivično delo nasilničko ponašanje. On je, kako se sumnja, pijan sa dva promila alkohola u krvi