Teška nesreća nadomak Leskovca: Vozač poginuo na mestu, zakucao se u kamion kod Pečenjevca

Kurir pre 47 minuta

Vozač „megana“ preminuo je na licu mesta od posledica povreda koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći na auto-putu kod leskovačkog sela Pečenjevca, potvrdila je ovdašnja Policijska uprava.

Do nesreće je došlo nešto posle podneva. Detalji o okolnostima pod kojima je nesrećni čovek izgubio život zasad nisu poznati. Prema prvobitnim nezvaničnim informacijama, vozač „megana, koji je bio sam u vozilu niških registarskih oznaka, izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta. Međutim, poslednja saznanja ukazuju na to da se on navodno „zakucao“ u kamion, pišu Novosti. Nije poznato da li se kamion kretao saobraćajnicom ili je bio parkiran u zaustavnoj