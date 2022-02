Od Beograda do Šapca za 45 minuta! Vučić na obeležavanju početka izgradnje saobraćajnice Šabac–Loznica (video)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online/ V. M.

Foto: V. M. Predsednik je po dolasku razgovarao sa prisutnima, radnicima, kao i izvođačima radova. - Put će biti završen pre kraja 2024. godine - konstatovao je predsednik. - Od Beograda do Šapca moći će da se stigne za 45 minuta, do Loznice za sat i 10 minuta - poručio je Vučić i dodao da će ovo "ojačati Mačvu i Podrinje", kao i da će privući investitore. - To će dodatno da podigne ceo Podrinjski kraj i za turizam, i sve drugo. Značajno će da osnaži i Mačvu -