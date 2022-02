Jokić je dabl-dabl mašina: Lopta je dosta u mojim rukama

B92 pre 2 sata | B92

Srpski centar Nikola Jokić zahvalio se navijačima Nagetsa na MVP ovacijama i komentarisao najveći broj dabl-dablova ove sezone u NBA ligi.

Jokić je protiv Orlando Medžika upisao 26 poena i 15 asistencija i vodio je svoj tim do nove pobede. Bio je blizu i tripl-dabla, pošto je imao i sedam asistencija. "Važna pobeda za nas, ostalo je još nekoliko utakmica do Ol-star pauze i važno je da ostvarimo nekoliko pobeda, sledeću igramo protiv Golden Stejta i nadam se da ćemo pobediti. Večeras su problem bile izgubljene lopte i to što su oni dali veliki broj poena, posebno u tranziciji, ali iz reketa, moramo da