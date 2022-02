Džoni Dep po peti put među Srbima! Glumac obožava Srbiju, prvi put je bio pre 3 decenije, a Kusturica mu je mnogo pomogao

Kurir pre 17 minuta

Slavni američki glumac Džoni Dep odlikovan je Zlatnom medaljom za zasluge Republike Srbije, za izuzetan doprinos u njenim naporima za širenje i unapređenje lokalne umetničke zajednice.

On se zahvalio na medalji koju je dobio i rekao da će se truditi da to bude njegovo otelotvorenje u našoj zemlji, a pomenuo je ćavape i šljivovicu i da nikada nije probao, a onda se ispravio i rekao da je ipak probao jednom, a cela sala se nasmejala. - Na ivici sam novog života i sviđa mu se ovaj početak, a voleo bi da taj početak otpočne ovde u Srbiji, ako me želite, blagosloveni bili! Primam ovu veliku čast i nikad je neću izneveriti, hvala vam - rekao je između