Uživo Vučić uručuje ordenje povodom dana državnosti: Budućnost srpske politike je da naše odluke donosimo samostalno i nezavisno

Kurir pre 8 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Palati Srbija uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana državnosti Srbije.

Biće uručeno ukupno 88 odlikovanja. Na samom početku intonirana je himna Srbije "Bože pravde", a potom se obratio i predsednik Srbije. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) - Dva velika događaja na isti dan stvorila su savremenu Srbiju. Dva velika događaja na isti dan stvorila su savremenu Srbiju. Prvi je po istoričarima najvažniji, ustanak koji će stvoriti nezavisnu Srbiju. Bez tog dana ništa ne bi bilo. Zahvaljujući