Prvo kiša, pa popodne razvedravanje: Danas na planinama sneg, a evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

Blic pre 1 sat

U Srbiji će danas biti malo svežije, pre podne oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a posle podne se očekuje prestanak padavina i razvedravanje.

Na severozapadu Srbije tokom celog dana biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. Vetar slab i umeren južni, pre podne kratkotrajno zapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura od 1 do 8, najviša dnevna od 10 do 13 stepeni, a u Timočkoj Krajini oko 8 stepeni. I u Beogradu će danas biti malo svežije. Pre podne će biti oblačno, ujutru sa slabom kišom, posle podne postepeno razvedravanje. Duvaće slab do umeren južni, pre