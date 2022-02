SPS predala izborne liste: Prikupljeno više od 20.000, Dačić: Na listi dr Vladimir Đukić, bivši rukometaš Ratko Nikolić, Zoltan Dani koji je oborio "nevidljivog"

Blic pre 22 minuta

Socijalistička partija Srbije ( SPS) predala je večeras liste za republičke izbore koji će biti održani 3. aprila.

Funkcioneri SPS su naveli da je prikupljeno i predato više od 20.000 potpisa.Nakon što je Republička izborna komisija potvrdila da je sve u redu, usledio je aplauz. Ivica Dačić je rekao da nikad brže nisu sakupili potpise i brže prijavili listu, kao i da ga to raduje. - Moram reći da sam veoma zadovoljan što smo predali listu odmah posle raspisivanja izbora. Nikad nismo brže sakupili potpise i brže prijavili listu. To me posebno raduje jer znači da postoji velika