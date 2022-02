Stiže svežiji vazduh, temperatura niža za pet stepeni

RTS pre 4 sati

U Srbiji danas malo svežije. Pre podne oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Posle podne prestanak padavina i razvedravanje, a uveče novo naoblačenje.

Na severozapadu Srbije umereno oblačno sa sunčanim periodima i suvo. Na visokim planinama sneg. Sredinom dana razvedravanje, a uveče novo naoblačenje. Duvaće slab i umeren južni vetar, pre podne kratkotrajno i zapadni. Stiže malo svežiji vazduh iz Srednje Evrope i spušta temperaturu za 5 stepeni. Najniža temperatura od 1 do 8, najviša dnevna od 10 do 13, u Timočkoj Krajini oko 8 stepeni. U Beogradu slaba kiša još ujutru, zatim sunčano i temperatura do 12 stepeni.