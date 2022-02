Ignjatović: Dala sam sve od sebe, više od ovoga nisam mogla

Beta pre 3 sata

Srpska skijašica Nevena Ignjatović rekla je danas da se loše oseća nakon što nije ostvarila plasman u alpskoj kombinaciji na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu, ali i da je pružila sve od sebe.

"Užasno se osećam. Teško mi je palo ovo što se dogodilo. Dala sam sve od sebe. Sa svim što je bilo i što se dešavalo, danas mi je bilo veoma teško i fizički sam se veoma umorila. Ja više od ovoga nisam mogla. I najboljima su se dešavale greške, kao što ste videli", rekla je Ignjatović, preneo je Olimpijski komitet Srbije (OKS).

Ignjatović je spust odvezla u vremenu 1:37,02 minuta i zauzela je 22. mesto, da bi u slalomu napravila grešku u gornjem delu staze.

Pokušala je da se vrati u trku, ali nije uspela da pravilno prođe kapiju koju je prethodno promašila, pa je u krajnjem plasmanu diskvalifikovana.

Ona je dodala da je htela da se bori, da se vratila, ali da to očigledno nije uradila pravilno.

"Na kraju, s obzirom šta sam sve postigla do sada u svojoj karijeri, ja znam ko sam i šta su moje mogućnosti. Dala sam sve od sebe i žao mi je što nisam zablistala danas, ali tako je to u sportu. Hvala svima na podršci, to mi je mnogo značilo", zaključila je Ignjatović.

Olimpijsko zlato u ovoj disciplini je odbranila Švajcarkinja Mišel Gizin, srebro je pripalo njenoj sunarodnjakinji Vendi Holdener, dok je do bronze došla Italijanka Federika Brinjone.

Trka u alpskoj kombinaciji ujedno je bila poslednja pojedinačna skijaška trka na Igrama u Pekingu.

(Beta, 02.17.2022)