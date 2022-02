Pred nama tri neočekivana dana: Pogledajte kakve nas temperature čekaju do kraja nedelje, vreme neverovatno

Blic pre 6 sati | Mondo

U Srbiji u četvrtak toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima uz umereno prolazno naoblačenje koje zahvata sever Srbije u toku prepodneva i brzo se premešta na istok i jugoistok Srbije.

Šansa za kratkotrajnu kišu je vrlo mala i to pre svega ponegde u Banatu. U ostalim krajevima suvo. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, na severu Vojvodine pojačan jugozapadni. Pritisak malo ispod normale na severu i oko normale na jugu Srbije. Minimalna temperatura od -1°C u Požegi do 6°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 12°C u Užicu do 19°C u Nišu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 10°C. Beograd: U četvrtak toplije nego u sredu sa sunčanim