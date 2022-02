Danas jutro oblačno, na severu ponegde kiša, tokom dana pretežno sunčano i toplije

Danas pre 20 minuta | Beta

U Srbiji će jutro biti umereno do potpuno oblačno, na severu ponegde sa slabom kišom, a tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se novo prolazno naoblačenje, mestimično s kišom. Duvaće slab do umeren vetar, južni i jugozapadni, uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac. Jutarnja temperatura će se kretati od nula do šest stepeni, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni Celzijusa. U Beogradu će ujutro biti umereno do potpuno oblačno uz mogućnost slabe kiše. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren