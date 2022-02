Užasna saobraćajka kod Tutina: Automobilu pukla guma i sleteo s litice visoke 20 metara! Povređena žena (video)

Kurir pre 1 sat

Večeras oko 20 sati dogodila se saobraćajna nesreća na magistralnom putu od Mehovog Krša prema Tutinu.

Povređena je žena S.D. iz Tutina, koja je prevezena u Dom zdravlja, odakle je transportovana u Opštu bolnicu u Novom Pazaru. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Pretpostavlja se da je došlo do cepanja gume usled čega je vozilo izgubilo kontrolu i sletelo sa litice visoke 20 metara direktno u rečno korito. Policija je na terenu i vrši uviđaj. (Kurir.rs/A1) Kurir