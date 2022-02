Zajedno možemo sve! Predsednik sa 200 na sat kroz Srbiju: Prvi put u brzom Štadlerovom vozu! (foto, video)

Kurir pre 9 minuta

BEOGRAD - Kada sanjate i ciljeve postavljate visoko, kada radite vredno i marljivo, onda se i snovi ostvaruju.

Zajedno možemo sve!, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je promotivnoj vožnji novog voza za velike brzine "Stadler KISS" na liniji Beograd-Petrovaradin. - Prvi put u Štadlerovom vozu, 200 km na sat kroz Srbiju!, dodao je u novoj objavi na zvaničnom Instagram nalogu Budućnost Srbije. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Predsednik je fotografije objavio na zvaničnom Instagram nalogu Budućnost