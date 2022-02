Dejan Savić se vraća u Zvezdu

B92 pre 33 minuta | B92, Žurnal

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić uskoro bi trebalo ponovo da preuzme ekipu Crvene zvezde.

Kako prenosi Sportski žurnal, on će se u klub vratiti nakon sedam godina. Savić je šef struke crveno-belih bio od 2011. do 2015, a najveći uspeh je bila titula u Ligi šampiona 2013. godine. Sa reprezentacijom Srbije je, kao što je poznato, osvojio sve što se može osvojiti. On je upravo u Zvezdi završio igračku karijeru 2011, a nastupao je još i za Partizan, Barselonetu, Pro Reko i Sintez iz Kazanja. Savić će na mestu trenera Zvezde zameniti Mirka Vičevića, koji je