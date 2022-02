Britansko Ministarstvo odbrane objavilo kartu koja prikazuje navodni mogući plan Kremlja za invaziju na Ukrajinu (VIDEO)

Danas pre 17 minuta | FoNet

Britansko Ministarstvo odbrane objavilo je večeras na službenom Tviter nalogu kartu sa rasporedom vojnih snaga Ruske Federacije, koja prikazuje navodni mogući plan Kremlja za invaziju na Ukrajinu. „Nismo videli dokaz da se ruske trupe povlače iz ukrajinskih pograničnih oblasti“, saopštilo je ministarstvo.

Rusija zadržava značajno vojno prisustvo, dodaje se, kojim može da izvrši invaziju bez daljeg upozorenja. INTELLIGENCE UPDATE: We have seen no evidence that Russian forces are withdrawing from Ukrainian border regions. Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning. pic.twitter.com/qTYrItLxCf — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022 U video zapisu je na pitanje „Zašto predsednik Putin želi rat“