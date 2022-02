Sutra pretežno sunčano i natprosečno toplo

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U većem delu Srbije sutra će biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, dok se posle podne i uveče predviđa naoblačenje, a u Vojvodini slaba kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, južni, pre podne u Vojvodini, a posle podne i u centralnim krajevima u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od minus dva do osam, a a najviša od deset na severu Vojvodine do 20 stepeni Celzijusa na jugu Srbije. U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano uz slab do umeren južni vetar, a posle podne naoblačenje uz skretanje vetra na severozapadni. Najniža temperatura biće oko osam, a a najviša oko 16 stepeni