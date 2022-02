Vučić otkrio kada će biti doneta odluka o kandidaturi za predsednika Srbije: Evo i koga najčešće sluša kada ima nedoumice

Blic pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se o njegovoj novoj kandidaturi za predsednika Srbije još razgovora, i da će odluka biti doneta krajem februara ili početkom marta, kada budu raspisani predsednički izbori.

Na pitanje da li je spreman da radi ovaj posao još pet godina, on je odgovorio da to pitanje sebi postavlja svaki dan. - Naravno da sam u ovih pet godina mnogo energije, truda i rada sam uložio u prethodnih pet godina. Nadam se da su to svi primetili i ne bih voleo da se kandidujem, a da nisam spreman da uradim još više - rekao je Vučić. Na pitanje sa kim se svetuje najčešće, imao li među njima stranaca, koga najčešće šluša kada ima neku nedoumicu, odgovara da