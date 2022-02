Kari podigao MVP trofej na Ol-staru, postavio rekord po broju trojki - ali je ovim potezom oduševio sve!

Blic sport pre 2 sata

Košarkaš Golden Stejta Stefa Kari dobio je nagradu za najkorisnijeg igrača NBA Ol-star utakmice.

Stef Kari je kao najefikasniji igrač predvodio ekipu Lebrona Džejmsa do pobede na timom Kevina Durenta - 163:160 (47:45, 46:49, 45:45, 25:21). As Voriorsa bio je veoma šuterski raspoložen, pogodio je 16 trojki iz 27 pokušaja i na kraju meč završio sa 50 poena, te dvoranu zasluženo napustio sa MVP priznanjem u rukama. Kari je ujedno postao igrač sa najviše trojki u jednoj četvrtini, šest, a uspeo je da prestigne Džejmsa Hardena, koji je do sada bio rekorder po broju