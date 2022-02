Politika pre 7 sati

Policija je uhapsila I.N. (1977) osumnjičenog da je rano jutros ubio 31-godišnjeg muškarca u Zemunu. Kako se navodi, sumnja se da je oko 5.50 na Batajničkom drumu u Zemunu nožem izbo muškarca koji je od zadobijenih povreda preminuo. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem tužilaštvu u Beogradu, prenela je Beta.