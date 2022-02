Ukrajinski ministar odbrane: Rusija neće napasti narednih dana

RTV pre 4 sati | Tanjug

KIJEV - Ukrajinski ministar odbrane Aleksij Reznikov smatra da Rusija neće napasti Ukrajinu "u narednim danima".

"Sve dok u bilo kom gradu nema udarne snage ruskih trupa, neprimereno je reći da će do napada doći sutra ili prekosutra", izjavio je Reznikov za TV kanal 1+1. To, prema njegovom mišljenju, ne znači da su rizici mali i da nema pretnje, prenose RIA Novosti. On je dodao da je ukrajinska vojska spremna da pruži otpor i dočeka ruske trupe.