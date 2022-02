B92 pre 59 minuta

"Dobro došli u novi svet, gde će Evropljani plaćati 2.000 evra za gas", poručio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

On je to naveo na svom profilu na Tviteru posle objavljivanja vesti da će Nemačka staviti na čekanje sertifikaciju ruskog gasovoda Severni tok 2. "Moramo ponovo da procenimo situaciju, posebno u vezi sa Severnim tokom 2", rekao je ranije danas nemački kancelar Olaf Šolc na konferenciji za novinare. Podsetimo, infrastuktura kroz Baltičko more je završena, ali još nije sertifikovana. Sankcije Britanije za 5 ruskih banaka i 3 milijardera Taj gasovod kojim se prirodni