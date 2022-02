Uhapšen zbog teškog ubistva u Rušnju

B92 pre 19 minuta | B92

Beograd -- Pripadnici MUP-a u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su Ž. N. (72) zbog sumnje da je učinio krivično delo teško ubistvo.

Kako se sumnja, on je juče u naselju Rušanj, u kući, oštrim predmetom usmrtio šezdesetosmogodišnjeg muškarca. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.