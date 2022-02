Vučić u Monaku primio najviši orden kneževine

Danas pre 30 minuta | FoNet

Knez Albert Drugi od Monaka uručio je danas u Monaku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću orden Velikog krsta reda Svetog Šarla. „Ovaj orden je samo još jedan dokaz poštovanja prema našoj Srbiji i to je ono što njoj na ponos ostaje“, napisao je Vučić na svom Instagram profilu.

Dodao je da je „srećan i polaskan“ što kao predsednik Srbije, ima priliku da razgovara sa knezom Albertom Drugim od Monaka. To odlikovanje do sada su poneli ruski predsednik Vladimir Putin i francuski predsednici Sarkozi i Oland. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Na poziv princa Alberta Drugog, predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u prvoj zvaničnoj poseti Kneževini Monako, prenosi Radio televizija Srbije. Poslednji susret princa Monaka i