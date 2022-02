Velika čast: Knez Albert II od Monaka uručio Aleksandru Vučiću orden Velikog krsta reda Svetog Šarla (video)

Kurir pre 50 minuta

Knez Albert II od Monaka uručio je predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću orden Velikog krsta reda Svetog Šarla, najviše odlikovanje ove kneževine View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) - Ovaj orden je samo još jedan dokaz poštovanja prema našoj Srbiji i to je ono što njoj na ponos ostaje - napisao je Vučić na svom Instagram profilu buducnostsrbijeav. Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas