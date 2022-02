Vučić: Osudiću Rusiju kad Zelenski osudi NATO agresiju na Srbiju

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Monaku da će osuditi priznavanje nezavisnosti separatističkih regiona na istoku Ukrajine kada predsednik te zemlje Volodimir Zelenski na televiziji osudi NATO agresiju na Srbiju 1999. godine.

On je to izjavio reagujući na izjavu ambasadora Ukrajine u Srbiji Oleksandara Aleksandroviča da Ukrajina i ukrajinski narod očekuju da Srbija osudi jučerašnji potez Rusije o priznavanju nezavisnosti Donbasa. "Mi smo mala zemlja i ne želimo da sebi ukidamo mogućnost da nastavljamo prijateljstva sa nekima i mi ne odlučujemo ni na koji način o sudbini Ukrajine. Ali ako je već to tako ja pozivam gospodina Aleksandroviča da pozove predsednika svoje zemlje gospodina