Novi transporteri srpske vojske: C-295 nosi trupe, terenska vozila, spasilačke misije...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Španiji prisustvovaće potpisivanju Ugovora o kupovini dva transportna aviona C-295 Casa kompanije Erbas.

Vučić je istakao da je to veoma važno za našu zemlju. "To je značajno jer ćemo imati sve više aerodroma, moći ćemo da povezujemo Kraljevo i Niš, i Beograd, i Bačku i Banat, i Pčinjski okrug, a to je veoma važno i u savremenim manevrima i u trenucima kada vam je potrebno pomeranje vaših snaga i pomeranje jedinica", rekao je Vučić. Podsetimo, odluku da će Srbija kupiti dva Erbasova vojna transportna aviona tipa C-295 saopštio je ministar odbrane Nebojša Stefanović na