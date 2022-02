Muzika: Mark Lanegan, pevač, pisac i legenda grandža, preminuo u 57. godini

BBC News pre 57 minuta

EPA Mark Lanegan

Mark Lanegan, frontmen čuvenog grandž benda Screaming Trees, a kasnije grupe Queens of the Stone Age, preminuo je u 57. godini u porodičnom domu u Kilarniju, u Irskoj, objavljeno je na njegovom Tviter nalogu,

Tokom karijere duge više od tri decenije, američki pevač upečatljivog glasa sarađivao je sa Kurtom Kobejnom, Pi Džej Harvi, Izobel Kembel i Mobijem.

Prošle godine, Lanegan je nekoliko meseci proveo u bolnici zbog kovida. Zbog ugroženog opšteg stanja, lekari su ga uveli u indukovanu komu.

Uzrok smrti nije saopšten.

„Naš voljeni prijatelj Mark Lanegan preminuo je jutros u njegovom domu u Kilarniju, u Irskoj", gde je živeo sa suprugom Šeli.

„Voljeni pevač, tekstopisac, pisac i muzičar, imao je 57 godina", objavljeno je na Laneganovom zvaničnom Tviter nalogu.

Lanegan je tokom 2000-ih četiri puta nastupio u Beogradu.

Pionir grandža, prijatelj Kurta Kobejna, inspiracija mnogima

Getty Images Koncert Screaming Trees 1993. godine

Rođen u američkoj državi Vašington 1964. godine, Lanegan se pridružio bendu Screaming Trees krajem 1980-ih, koji je ubrzo postao jedan od vodećih grupa grandža.

Bend je snimio osam albuma do razlaza 2000. godine,

Lanegan je snimio nekoliko solo albuma i pre raspada benda, a 2000. godine se pridružio grupi Queens of the Stone Age na albumu Rated R . Nastupao je sa bendom tokom nekoliko turneja širom sveta, a učestvovao je i na snimanju njihovog poslednjeg albuma Songs for the Deaf.

Kasnije je sarađivao sa pevačem i vođom grupe Afghan Whigs, Gregom Dulijem, u zajedničkom bendu The Gutter Twins.

Snimio je 11 albuma tokom solo karijere - poslednji, Straight Songs Of Sorrow, objavio je 2020. godine.

Iste godine je objavio memoare Pevaj unazad i plači, (Sing Backwards And Weep), u kojima je pisao o „svemu, od zavisnosti, turnejama, sitnom kriminalu, beskućništvu i tragičnim smrtima najbližih prijatelja", među kojima su bili Kurt Kobejn i Lejn Stejli iz benda Alice in Chains.

Nastavak memoara, Đavo u komi (Devil In A Coma), u kojem je pisao kako je umalo preminuo od kovida-19, objavljen je 2021. godine.

Getty Images Lanegan (sa crnom kapom) i bendom Queens of the Stone Age 2005. godine

Getty Images Lanegan i škotska pevačica Izobel Kembel na festivalu u Safoku

Mnogobrojni muzičari, glumci i pisci odaju počast Laneganu na društvenim mrežama.

