Nadal ne veruje da će ponovo biti prvi teniser sveta

Novi magazin pre 43 minuta | Beta, AFP

Španski teniser Rafael Nadal rekao je da ne veruje da ponovo može da bude prvi teniser sveta, kao i da razlog vidi u fizičkim problemima.

"Mislim da je to prošlo doba. Nažalost, moji fizički problemi me sprečavaju da se nadam da ću ponovo biti broj jedan", rekao je noćas Nadal na konferenciji za novinare posle pobede u prvom kolu turnira u Akapulku. On je u prvom kolu bio bolji od Amerikanca Denisa Kudle sa 6:3, 6:2, a tom pobedom izjednačio je svoj najbolji start u godini, pošto je upisao 11. trijumf iz isto toliko mečeva. Nadal (35) je ove godine osvojio Australijan open, što je ujedno bio njegov