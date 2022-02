Đere poražen od Cicipasa na startu turnira u Akapulku

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net, Beta

Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo noćas da se plasira u osminu finala turnira u Akapulku, pošto je poražen od četvrtog igrača sveta Stefanosa Cicipasa sa 6:7, 6:7.

Meč izmedju Đerea, 51. igrača sveta i grčkog tenisera trajao je dva sata i 14 minuta. Đere je u prvom setu došao do brejka u sedmom gemu, da bi zatim u 10. gemu propustio set loptu, a do brejka dolazi grčki igrač. Set je zatim otišao u taj-brejk u kojem je Cicipas vodio sa 4:6, ali je srpski teniser uspeo da osvoji tri uzastopna poena i dodje do još jedne set lopte. Ipak ni novu set priliku Đere nije realizovao, a sa tri vezana poena set osvaja Cicipas. Cicipas je