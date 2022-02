Za vikend novo zahlađenje: Da li nam se vraća zima krajem februara i početkom marta? Video Više sa weba Povezane vesti Društvo - Najčitanije

Blic pre 1 sat

Najnovije vremenske prognoze upozoravaju na nove promene vremena u Srbiji i procena meteorologa Đorđa Đurića da će „u Srbiji u četvrtak i u petak pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska biti sunčano i toplije, ali se ujutro očekuju slab mraz i magla“.

Maksimalna temperatura biće od 10 do 15°C, u Beogradu do 14°C, a u petak krajem dana doći će do povećanje oblačnosti. - U subotu sa severozapada sledi jače naoblačenje sa slabom kišom, dok se na jugoistoku pre podne očekuje sunčano. Maksimalna temperatura biće od 7°C na severozapadu do 13°C na jugoistku Srbije, u Beogradu do 10°C – objavio je Đorđe Đurić. Đurić kaže da će u nastavku vikenda i u nedelju Srbija biti pod uticajem ciklona sa juga Italije i sa Jonskog