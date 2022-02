Zaseda vlada Srbije, prisustvuje predsednik: Na dnevnom redu situacija u regionu i Ukrajini (foto)

Kurir pre 51 minuta

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje sednici Vlade Republike Srbije na poziv premijerke Ane Brnabić, napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na zvaničnom Instagram profilu.

Vlada Republike Srbije uputila je poziv predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću da se obrati na današnjoj sednici. Na sednici će se razmatrati situacija u regionu i u Ukrajini. Sednici će prisustvovati direktori javnih preduzeća. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Kurir.rs/Instagram Bonus video: 00:37 Ukrajinska kriza: Gori aerodrom u Mariupolju Kurir