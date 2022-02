U Srbiji danas sunčano i malo toplije

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će ujutru biti mestimično maglovito uz slab prizemni mraz, a tokom dana će biti pretežno sunčano i malo toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, na severu jugoistočni, u ostalom delu severni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus dva do četiri, a najviša dnevna od devet do 14 stepeni. U Srbiji će ujutru biti mraz, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura biće od minus jedan do dva, a najviša dnevna oko 12 stepeni.