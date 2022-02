Sunčano i malo toplije, za vikend zahlađenje

RTS pre 2 sata

U Srbiji ujutro mestimično magla i slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano i za dva, tri stepena toplije nego juče.

Vetar slab i umeren, na severu jugoistočni, u ostalom delu zemlje severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 4 stepena, najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. U glavnom gradu pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od -1 do 2, a najviša dnevna oko 12 stepeni. Vetar slab i umeren, jugoistočni. U petak pretežno sunčano. Krajem dana i uveče na severu i zapadu, a u subotu i u ostalim krajevima postepeno naoblačenje. Za vikend i u ponedeljak