RTV pre 1 sat | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji danas ujutru mestimično magla i slab prizemni mraz, na severu i zapadu slab mraz očekuje se ponegde i na dva metra visine, a tokom dana biće pretežno sunčano i malo toplije.

Jutarnja temperatura od -2 do 4, a najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. Vetar slab i umeren, na severu jugoistočni, u ostalom delu severni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Novom Sadu ujutru slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od -1 do 2, a najviša dnevna oko 12 stepeni. Vetar slab i umeren, jugoistočni. U Srbiji u petak jutro hladno, mestimično sa prizemnim mrazem, a ponegde i slabim mrazem